Санду рассказала о вероятной дате встречи с Зеленским

Мая Санду рассказала, когда встретится с Зеленским. Фото: facebook.com/maia.sandu

Избранный президент Молдовы Мая Санду встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в первые недели после своей инаугурации.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы начали восстанавливать отношения с Румынией и Украиной ... В первые недели после инаугурации мы организуем визит в Кишинев президента (Румынии) Йоханнис и встреча с президентом Зеленским", - сказала Санду.

Политик заметила, что стремится проводить внешнюю политику, которая принесет гражданам конкретные преимущества.

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"Я хочу превратить Молдову в европейское государство и иметь очень хорошие отношения, с уважением и достоинством, с нашими международными партнерами. Каждый день я буду прилагать усилия для того, чтобы Молдова имела хорошие и прагматичные отношения, основанные на взаимном уважении, как с Западом, так и с Востоком ", - отметила она.

Санду сказала, что приоритетом на первое время будет получение помощи для преодоления последствий эпидемии коронавируса.

"Из проекты сотрудничества между ЕС и Румынией я обсуждать поставки Молдове вакцины от коронавируса быстрее", - добавила она.

15 ноября Молдова избрала президентом 48-летнюю меня Санду. Лидер партии "Действие и солидарность" набрала 57,75% голосов.