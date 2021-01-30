Санции против России: США и союзники не пойдут на уступки

США и союзники не намерены ослаблять санкции против России. Фото: kurs.com.ua

Соединенные Штаты Америки и союзники не намерены ослаблять санкции против России, введенные в связи с ситуацией в Украине и вокруг аннексии Крыма.

Об этом заявил посол США в РФ Джон Салливан. По его словам, вопрос о действиях в Украине остается приоритетным для американской администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент Польши призвал ЕС усилить санкции в отношении РФ

"Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намерены ослаблять санкции, введенные в результате этих событий. Как исполнительная ветвь власти, так и конгресс неизменно заявляли о недопустимости изменения границ без соблюдения закона", - сказал Салливан, передает телеканал "Дождь".

В связи с аннексией Россией Крыма - США и ЕС в марта 2014 начали вводить санкции.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против юридических и физических лиц из России. Реализацию и мониторинг эффективности новых санкций должны обеспечить Кабмин, СБУ и Нацбанк.