Самый старый человек отпраздновала 118-летие

Японка Кане Танака является старейшей в мире. Фото: NHK

Японка Кане Танака отпраздновала 118-летие.

Она является древнейшей человеком планеты, сообщает NHK.

Танака родилась в 1903 году. В 2018-м она получила звание старейшей жительницы Земли.

Кане Танака живет в доме престарелых в Фукуоке на острове Кюсю. Из-за пандемии она не может видеться с родными. Но находится хорошем настроении.

Довгожительниця любит шоколад и газированные напитки. Занимается гимнастикой, решает задачи на умножение и деление. Хочет прожить до 120 лет.

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Абсолютный рекорд продолжительности жизни принадлежит француженке Жанне-Луизе Кальман. Она умерла в 1997 году в возрасте 122 года и 164 дня.

Такана родилась в 1903 году, вышла замуж в 19 лет. Вместе со своим мужем Хидео занималась продажей рисовых лепешек в собственном магазине. Они воспитали четырех собственных и одного приемного ребенка. После того как мужа Танаки призвали на военную службу в 1937 году, она стала больше времени уделять семейному бизнесу и уходу за свекровью. Во время Второй мировой войны ее старший сын Нобуо был захвачен в плен бойцами советской армии и вернулся в Японию только в 1947 году.