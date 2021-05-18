 
Ексклюзивы
1/5
"Дед умер в вагоне" - дважды депортирована крымская татарка поделилась воспоминаниями
"Дед умер в вагоне" - дважды депортирована крымская татарка поделилась воспоминаниями
Просмотров: 171
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Просмотров: 180
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
5 Просмотров: 1125
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
1 Просмотров: 504
Приезжие, предатели и враги украинцев - историки развеяли мифы о крымских татарах
Приезжие, предатели и враги украинцев - историки развеяли мифы о крымских татарах
Просмотров: 738
Каждый третий ВИЧ-инфицированный не знает о болезни. Где и как бесплатно обследоваться
Каждый третий ВИЧ-инфицированный не знает о болезни. Где и как бесплатно обследоваться
Просмотров: 117
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 540
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
1 Просмотров: 1053
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1593
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
1 Просмотров: 5346
Фото
Все фото
7
5
3
4
7
Самый мощный циклон за последние два десятилетия - 150 тыс. человек эвакуировали
Самый мощный циклон за последние два десятилетия - 150 тыс. человек эвакуировали
Исследовали древнее захоронение, вырезанное в скале
Исследовали древнее захоронение, вырезанное в скале
На &quot;Мисс Вселенная&quot; участница из Мьянмы выступила против военной хунты
На "Мисс Вселенная" участница из Мьянмы выступила против военной хунты
С рельс сошли 47 вагонов поезда с опасными химикатами
С рельс сошли 47 вагонов поезда с опасными химикатами
Умер Фрэнк Синатра
Умер Фрэнк Синатра
Видео
Все видео
Израиль уничтожил одного из главарей палестинских террористов
Израиль уничтожил одного из главарей палестинских террористов
Авто на скорости въехало в толпу
Авто на скорости въехало в толпу
Израиль ударил по штабу ХАМАС в Секторе Газа. Военные показали видео
Израиль ударил по штабу ХАМАС в Секторе Газа. Военные показали видео
На город обрушились смертельные торнадо
На город обрушились смертельные торнадо
Молния убила стадо из 18 слонов
Молния убила стадо из 18 слонов
Интервью
1/5
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 153
Эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Просмотров: 225
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 540
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 990
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 891
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
17 мая 2021
Просмотров: 468
Оптимістичне фото
– Диким здавалося, коли компанії галасували й вибирали найкрасивіший ракурс для фото біля саркофага. Це ж місце людської біди, – ...
вторник, 18 мая 2021 11:31

Самый мощный циклон за последние два десятилетия - 150 тыс. человек эвакуировали
7

  Комментировать

Индия накрыл "чрезвычайно сильный" циклон.
Фото: Reuters
Индия накрыл "чрезвычайно сильный" циклон.
Индия накрыл "чрезвычайно сильный" циклон.
Индия накрыл "чрезвычайно сильный" циклон.
Индия накрыл "чрезвычайно сильный" циклон.

На западное побережье Индии обрушился мощнейший за последние два десятилетия циклон Тауктае.

Об этом сообщил BBC.

Погибли по меньшей мере 12 человек. Власти Индии эвакуировали почти 150 тыс. человек из домов в штате Гуджарат в приюты. Из-за стихии и эвакуации может быть новый всплеск коронавируса в ближайшие недели. Также федеральное правительство приказало остановить вакцинацию в некоторых регионах, находящихся в зоне риска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Песчаная буря вызвала панику у жителей турецкой провинции

Тауктае промчался мимо прибрежных штатов Керала, Карнатака, Гоа и Махараштра. Были разрушены дома и отключено электричество в нескольких районах этих штатов.

Закрыли аэропорт и порты. Из-за затопления пострадал вокзал Мумбаи - один из самых загруженных в мире.

Метеорологический департамент Индии повысил категорию шторма с "очень сильного" до "чрезвычайно сильного".

По словам министра доходов Гуджарата Панкадж Кумара, это будет сильнейший циклон, обрушившийся на Гуджарат как минимум за 20 лет и его можно сравнить с циклоном 1998 года. Он унес жизни не менее 4 тыс. человек и нанес ущерб на сотни миллионов долларов.

Центральный китайский город Ухань провинции Хубэй поразили два торнадо.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Самый мощный циклон за последние два десятилетия - 150 тыс. человек эвакуировали». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
мая

Впервые женщина преодолела на самолете звуковой барьер

Украинцев начали арестовывать по сфабрикованному обвинению

"Провалилась вся наша квартира" - в Одессе обрушилась часть жилого дома

Электропоезд разогнался до рекордной скорости

Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа

Приняли резолюцию об автономии Украины

Самое читаемое
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
4
 Просмотров: 16569
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
 Просмотров: 8892
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
7
 Просмотров: 8253
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
8
 Просмотров: 7875
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
 Просмотров: 7704
Мир
Белорусские силовики вломились с обысками в офисы оппозиционного издания Tut.by
Белорусские силовики вломились с обысками в офисы оппозиционного издания Tut.by Просмотров: 9
Из Сектора Газа планируют начать эвакуацию украинских граждан
Из Сектора Газа планируют начать эвакуацию украинских граждан Просмотров: 18
От последствий коронавируса умерло рекордное количество людей
От последствий коронавируса умерло рекордное количество людей Просмотров: 108
Жена посла ударила продавца, который заподозрил ее в краже
Жена посла ударила продавца, который заподозрил ее в краже Просмотров: 270
Хирурги провели уникальную трансплантацию сердца двухмесячному ребенку
Хирурги провели уникальную трансплантацию сердца двухмесячному ребенку Просмотров: 54
Больше всего комментируют
5
"Я вам не Черновецкий" - Кличко обратился к "последователям Януковича"
5
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
4
В МИД прокомментировали перспективу вступления Украины в НАТО
3
"Россияне ждали подходящего момента" - крымчанка о русификации Крыма
2
Я жив и скоро вернусь - пропавший судья Чаус обещает дать показания
Голосов: 1077
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть