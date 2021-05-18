Самый мощный циклон за последние два десятилетия - 150 тыс. человек эвакуировали

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На западное побережье Индии обрушился мощнейший за последние два десятилетия циклон Тауктае.

Об этом сообщил BBC.

Погибли по меньшей мере 12 человек. Власти Индии эвакуировали почти 150 тыс. человек из домов в штате Гуджарат в приюты. Из-за стихии и эвакуации может быть новый всплеск коронавируса в ближайшие недели. Также федеральное правительство приказало остановить вакцинацию в некоторых регионах, находящихся в зоне риска.

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Тауктае промчался мимо прибрежных штатов Керала, Карнатака, Гоа и Махараштра. Были разрушены дома и отключено электричество в нескольких районах этих штатов.

Закрыли аэропорт и порты. Из-за затопления пострадал вокзал Мумбаи - один из самых загруженных в мире.

Метеорологический департамент Индии повысил категорию шторма с "очень сильного" до "чрезвычайно сильного".

По словам министра доходов Гуджарата Панкадж Кумара, это будет сильнейший циклон, обрушившийся на Гуджарат как минимум за 20 лет и его можно сравнить с циклоном 1998 года. Он унес жизни не менее 4 тыс. человек и нанес ущерб на сотни миллионов долларов.

Центральный китайский город Ухань провинции Хубэй поразили два торнадо.