Самый мощный циклон за последние два десятилетия - 150 тыс. человек эвакуировали

На западное побережье Индии обрушился мощнейший за последние два десятилетия циклон Тауктае.
Об этом сообщил BBC.
Погибли по меньшей мере 12 человек. Власти Индии эвакуировали почти 150 тыс. человек из домов в штате Гуджарат в приюты. Из-за стихии и эвакуации может быть новый всплеск коронавируса в ближайшие недели. Также федеральное правительство приказало остановить вакцинацию в некоторых регионах, находящихся в зоне риска.
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Тауктае промчался мимо прибрежных штатов Керала, Карнатака, Гоа и Махараштра. Были разрушены дома и отключено электричество в нескольких районах этих штатов.
Закрыли аэропорт и порты. Из-за затопления пострадал вокзал Мумбаи - один из самых загруженных в мире.
Метеорологический департамент Индии повысил категорию шторма с "очень сильного" до "чрезвычайно сильного".
По словам министра доходов Гуджарата Панкадж Кумара, это будет сильнейший циклон, обрушившийся на Гуджарат как минимум за 20 лет и его можно сравнить с циклоном 1998 года. Он унес жизни не менее 4 тыс. человек и нанес ущерб на сотни миллионов долларов.
Центральный китайский город Ухань провинции Хубэй поразили два торнадо.
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