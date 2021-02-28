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воскресенье, 28 февраля 2021 16:18

Самый кровавый день протестов в Мьянме - минимум 10 убитых

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Самый кровавый день протестов в Мьянме - минимум 10 убитых
Раненый в машине скорой в Янгоне / ВВС

Полиция открыла огонь по протестующим в Мьянме. В результате погибли не менее 10 человек.

Воскресенье, 28 февраля, стало самым кровавым днем ​​с начала митингов против государственного переворота в Мьянме. Случаи смерти зафиксировали в городах Янгоне, Давэй и Мандалае. Полиция применила резиновые пули, слезоточивый газ и боевые патроны. Об этом пишет ВВС.

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Силы безопасности начали жестокие репрессии в субботу, после нескольких недель преимущественно мирных протестов против военного переворота, который произошел 1 февраля. Тогда руководители правительства, в частности, Аун Сан Су Чжи, были отстранены от должностей и задержаны.

На кадрах с воскресенья в соцсетях видно, как протестующие убегают, когда их преследует полиция, сводятся временные блокпосты и правоохранители хватают людей, залитых кровью.

"Когда прибыл на дорогу Хледан в Янгоне, возле меня проехала скорая. Слышал, что 1-го человека застрелили. Побежал на место. Когда приехал, волонтеры уже загрузили тело в скорую. Видел кровь на дороге и самодельный щит рядом. Пуля прошла сквозь щит. Через несколько минут дорогу заняли новые протестующие, которые заблокировали территорию щитами, баррикадами и приготовились к встрече с полицией. Прибыли еще правоохранители. Люди сидели на дороге и пели. Их было так много, что не видел края толпы. Видел 2-х застреленных, одного тяжело раненного. Но народ не отступил\ ", - рассказал ВВС свидетель событий.

Цифры из непроверенных отчетов в соцсетях значительно выше. В некоторых случаях речь идет даже о более 20 погибших. Еще десятки раненых. Точное количество арестованных неизвестно. "Ассоциация помощи политическим заключенным" называет цифру в 850 человек. Но это без учета того, что еще сотни задержали в течение выходных.

Гражданскую лидера страны Су Чжи не видели на публике с тех пор, как ее задержали в столице Нейпьидо, когда начался переворот 1 февраля. Ее сторонники и многие представители международного сообщества требовали ее освобождения и восстановления результатов ноябрьских выборов, в результате которых партия Су Чжи "Национальная лига за демократию" одержала убедительную победу.

Военные оправдали захват власти тем, что якобы было масштабное мошенничество на выборах, однако избирательная комиссия отрицает эти жалобы. Переворот широко осудили за пределами Мьянмы.

Мьянма, также известная как Бирма, стала независимой от Великобритании в 1948 году. На протяжении большей части современной истории была под властью военной хунты. Ограничения начали ослабевать с 2010-го, что привело к свободным выборам в 2015-м и прихода к власти правительства во главе с ветераном оппозиции Аун Сан Су Чжи в 2016-м. В 2017-м боевики-мусульмане из этнической группы рохинджа атаковали полицейские посты, а армия Мьянмы ответила репрессиями и террором, во время которых убили тысячи рохинджа. Более полумиллиона бежали через границу в соседний Бангладеш. ООН назвала действия военных Мьянмы "хрестоматийным примером этнической чистки".

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