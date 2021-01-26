Самый дорогой особняк в США втрое дешевле дворца Путина

В США выставили на продажу самый дорогой особняк в стране - его стоимость около $350 млн.

Имение в Калифорнии свел в 2017-м застройщик Брюс Маковский с BAM Luxury Group. Об этом пишет австралийский журнал GQ.

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Дом имеет площадь 9,3 тыс. кв. м. Он построен в Бель-Эйр, в Калифорнии. Его название The One. Застройщик просит за него $350 млн. Это в 3,5-4 раза меньше, чем примерно обошелся недостроенный особняк российского президента Путина на Черном море.

На территории The One - 4 бассейна, боулинг, библиотека, тренажерный зал, теннисный корт, ночной клуб и гараж на 20 автомобилей. Внутри 25 ванных комнат, а также крыло для проведения торжеств. Рядом гостевой дом с 3 спальнями, который имеет собственный спа-салон и бассейн.

Ранее один из богатейших людей планеты, основатель и исполнительный директор Amazon, Джефф Безос потратил на дорогой дом в истории Калифорнии, особняк в Беверли-Хиллз, $165 млн.

На YouТube-канале Навального 19 января вышел фильм-расследование "Дворец для Путина" о поместье главы России более чем за $1,3 млрд. По состоянию на 26 января его посмотрели 91 млн раз.