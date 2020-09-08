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вторник, 08 сентября 2020 03:22

Самый длинный в мире стеклянный подвесной мост построили в Китае

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Самый длинный в мире стеклянный подвесной мост построили в Китае
В Китае открыли самый длинный в мире стеклянный подвесной мост. Фото: Твиттер

Самый длинный в мире стеклянный подвесной мост открыли в Китае в провинции Гуандун.

Его длина - 526 метров, сообщает пресс служба Книги рекордов Гиннеса.

Мост построили на высоте 201 метр над рекой Ляньцзян. На нем одновременно может быть 500 человек.

Стекло сооружения состоит из трех слоев общей толщиной 4,5 сантиметра.

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Мост сделан так, чтобы посетители могли видеть, что происходит у них под ногами.

На мосту есть стальные перила шириной 8,8 метра. Также в некоторых местах мост становится шире, чтобы образовать условные смотровые площадки для фото.

Дизайнеры моста хотели, чтобы он не сильно выделялся на фоне природы, поэтому сделали его довольно минималистичным.

Ранее самый длинный подвесной стеклянный мост также был в Китае, длиной 488 метра. Его открыли в 2017 году в провинции Хэбэй.

Самым длинным мостом в мире считается Даньян-Куньшаньський виадук. Его длина 164 км.

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