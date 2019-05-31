Самые большие часы мира остановили

31 мая 1859 был запущен часы Биг-Бена в Лондоне.

Часы на башне в являются крупнейшими в мире. Диаметр циферблата - 7 метров. Длина стрелок - 2,7 и 4,2 метра. Общий вес - 5 тонн.

Часовой механизм считается эталоном надежности.

Во время Второй Мировой войны, когда немецкие бомбардировки повредили два циферблата и крышу башни, они не нарушили свой ход.

Циферблаты часов смотрят на все четыре стороны света; выполнены они из Бирмингемского опала, часовые стрелки отлиты из чугуна, а минутные сделаны из меди. В нижней части каждого циферблата расположена надпись "Боже, храни нашу королеву Викторию".

За сборник отвечал часовщик Эдвард Джон Дент.

Биг-бен - визитная карточка Британии. Фото: Kp.kg

21 августа 2017 часы перестал звенеть в связи с проведением реставрационных работ.



"Часы Биг-Бена не будут звонить до 2021 года. Будет обеспечена безопасность работников, будут заняты в ремонтных работах Погружение Биг-Бена в тишину является значимым этапом этого важного проекта консервации", - говорит хранитель башенных часов Стив Джаггс.



Реставрации подвергнется оригинальный часовой механизм, кирпичная кладка башни, также будет восстановлена ​​черепица на крыше.



Во время реставрационных работ не будут работать четыре колокола, которые бьют каждые 15 минут.



Услышать звон Биг-Бена можно будет во время празднования Нового года.

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Ремонтные работы могут обойтись в сумму более 29 млн фунтов стерлингов. Часы Big Ben на башне Вестминистерского дворца в Лондоне, где проходят заседания британского парламента, являющиеся крупнейшими в мире четырёхсторонними часами с боем.