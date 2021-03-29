Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: "горячие" фото тату-модели

Фото: @becky_holt_bolt

Жительницу английского графства Чешир 33-летняя Бекки Холт, которую называют самой татуированной женщиной Великобритании, захейтили за необычную внешность в сети.

Женщина рассказала в Insta-stories о том, как ее осыпали оскорблениями через 95% зататуйованого тела.

"Меня называли уродливой, больной, отвратительной, плохой матерью и ужасным образцом для подражания. Люди также писали, что моя дочь будет бояться меня и что раньше я была хорошенькой, а теперь выгляжу, как дерьмо, потому что сделала татуировку на лице", - рассказывала Холт.

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По словам британки, она неоднократно слышала, что выглядит на 60 лет и в старости будет сожалеть о своих тату.

"Я не могу поверить, что люди так ужасно относятся к тем, с кем они никогда в жизни не контактировали", - прокомментировала она.

Холт игнорирует оскорбления и негативную оценку подписчиков и советует жить своей жизнью.

Немецкий пенсионер 72-летний Вольфганг Кирш за 20 лет сделал 86 татуировок и покрыл ими 98% тела.