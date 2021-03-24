Samsung будет доставлять устройства покупателям дронами

Беспилотник может летать на высоте от 50 до 80 м. Фото: pinterest.com

Компания Samsung хочет ввести в Ирландии доставку устройств Samsung Galaxy с помощью беспилотников.

Ирландский стартап Manna специализируется на таких услугах и стал партнером Samsung для воплощения проекта, пишет Yonhap.

Доставку планируют начать с города Оранмор, что в 200 км к западу от столицы Дублина. Однако впоследствии зону предоставления услуги расширят.

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Беспилотник может летать на высоте от 50 до 80 м и разгоняется до скорости более 60 км/ч. Таким образом покупатели из Оранмор смогут получать товары всего за 3 мин.

"Благодаря новой услуге мы охватываем то, что, по нашему мнению, будет будущим розничной торговли", - сказал представитель компании Samsung в Ирландии Эмон Грант.

Библиотека в одном из округов американского штата Вирджиния доставляет школьникам книги дронами. Такую инициативу они ввели первыми в мире.