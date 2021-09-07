Самолеты израильских ВВС атаковали ракетный завод ХАМАС

Израиль атаковал объекты ХАМАС. Фото: Reuters

Армия обороны Израиля вечером в понедельник, 6 сентября, нанесла авиаудары по сектору Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой, которые вызвали пожары в Шаар ха-Негеве.

Самолеты израильских ВВС поразили объект по производству ракет ХАМАСа, а также военный комплекс с бетонным заводом в Хан-Юнисе, сообщает The Jerusalem Post.

ХАМАС использовал бетон для "строительства сети подземных террористических туннелей", заявили в Цахали.

Оба объекта располагались в центре гражданского района в секторе Газа. Обошлось без жертв и раненых.

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Ранее в понедельник в районе Шаар ха-Негев на юге Израиля вспыхнули три пожара, вызванные запуском воздушных шаров со взрывчаткой из Сектора Газа.

Также израильский гражданский автомобиль был поврежден пулеметным огнем палестинцев недалеко от Сдерота.

16 июня военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по объектам в секторе Газа. Истребители атаковали военные комплексы ХАМАС.