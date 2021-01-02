Самолет запутался в новогодних украшениях

В Колумбии самолет совершил аварийную посадку. Фото: The Aviation Herald

Аэробус компании Avianca совершил экстренную посадку в колумбийском аэропорту "Эль-Дорадо", потому что запутался в новогодних украшениях.

Самолет совершал рейс из Орландо в США в столицу Колумбии Боготу в новогоднюю ночь, сообщает The Aviation Herald.

Сообщается, что аэробус столкнулся в воздухе с большим объектом. Колумбийские СМИ предположили, что это мог быть пиротехнический аэростат.

Авиакомпания сообщила, что самолет столкнулся с воздушным шаром.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Последний день года провели впечатляющим световым шоу 150 дронов

Пострадавших нет. После приземления самолет осмотрели пожарные. Повреждений не нашли.

В небе над Обуховом в Киевской области на мотопарапланах пролетел человек в костюме Санта-Клауса. Во время полета неизвестный забросас детскую площадку сладостями. Местные с удовольствием делятся впечатлениями в интернете и благодарят мужчину за новогоднее настроение.