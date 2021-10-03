 
Ексклюзивы
1/5
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
Просмотров: 2178
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Просмотров: 1215
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
Просмотров: 189
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
1 Просмотров: 765
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 3195
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
5 Просмотров: 3447
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Просмотров: 2772
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Просмотров: 495
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
1 Просмотров: 774
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
Просмотров: 513
Фото
Все фото
4
5
24
10
6
Самолет врезался в здание. Никто не выжил
Самолет врезался в здание. Никто не выжил
Вулкан на Канарах не умолкает: новые фото и видео опасной красоты
Вулкан на Канарах не умолкает: новые фото и видео опасной красоты
В Дубае открыли Всемирную выставку - яркие фото церемонии
В Дубае открыли Всемирную выставку - яркие фото церемонии
Как старинные японские художники изображали осень - подборка картин
Как старинные японские художники изображали осень - подборка картин
Около 10 тыс. человек вышли на протест против карантина и вакцинации
Около 10 тыс. человек вышли на протест против карантина и вакцинации
Видео
Все видео
В Covid-отделении больницы вспыхнул масштабный пожар - есть погибшие
В Covid-отделении больницы вспыхнул масштабный пожар - есть погибшие
Саакашвили прилетел в Грузию спустя восьми лет эмиграции
Саакашвили прилетел в Грузию спустя восьми лет эмиграции
Женщина отбилась тростью от леопарда
Женщина отбилась тростью от леопарда
Грета Тунберг назвала мировых лидеров балаболами
Грета Тунберг назвала мировых лидеров балаболами
В Беларуси горел нефтеперерабатывающий завод
В Беларуси горел нефтеперерабатывающий завод
Интервью
1/5
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
3 Просмотров: 1458
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 423
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8127
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 414
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 630
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
01 октября 2021
Просмотров: 378
Доки є "проблема Московії" – світ у небезпеці
Минуло три місяці відтоді, як Джозеф Байден визначив для диктатора Московії коридор прийнятності. Окреслив лінії, які переступати не можна, і ...
воскресенье, 03 октября 2021 18:20

Самолет врезался в здание. Никто не выжил
4

  Комментировать

В итальянском Милане небольшой частный самолет врезался в здание. Погибли восемь человек
Фото: twitter.com/BreakingItalyNe
В итальянском Милане небольшой частный самолет врезался в здание. Погибли восемь человек
В итальянском Милане небольшой частный самолет врезался в здание. Погибли восемь человек
В итальянском Милане небольшой частный самолет врезался в здание. Погибли восемь человек

На окраине итальянского Милана небольшой частный самолет врезался в здание. Погибли все, кто был на борту - два пилота и шесть пассажиров.

Трагедия произошла сегодня, 3 октября, сообщает Rai News.

Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта Милана, направлялся на остров Сардиния. Катастрофа произошла недалеко от пригородной станции метро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Франции упал спасательный вертолет, есть погибший

Среди пассажиров самолета были граждане Франции и Германии. - пятеро взрослых и ребенок. Продолжается процесс идентификации погибших.

Самолет упал на здание, в котором шел ремонт. Поэтому о пострадавших на земле не сообщается.

Недалеко от чешской столицы Праги упал легкомоторный спортивный самолет. В аварии погибли два человека.

Причины аварии пока неизвестны. Начато расследование происшествия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Самолет врезался в здание. Никто не выжил». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
октября

Пылал Костел Святого Николая: что изменилось за месяц после пожара

Казаки и поляки победили турок

"Шахтер" легко обыграл "Динамо"

Самое читаемое
Бритни Спирс позировала обнаженной в первый день без опеки отца
Бритни Спирс позировала обнаженной в первый день без опеки отца
5
 Просмотров: 9396
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
 5 Просмотров: 3456
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер &quot;Костополь&quot; маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
32
 Просмотров: 3195
Зеленский: Дима допустил большую ошибку
Зеленский: Дима допустил большую ошибку 12 Просмотров: 2979
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
15
 Просмотров: 2772
Мир
Арестовали владельца квартиры, в которой скрывался Саакашвили
Арестовали владельца квартиры, в которой скрывался Саакашвили Просмотров: 45
Подростки смогут вакцинироваться вопреки запрету родителей
Подростки смогут вакцинироваться вопреки запрету родителей Просмотров: 90
В Кабуле возле мечети произошел взрыв и стрельба. Есть жертвы
В Кабуле возле мечети произошел взрыв и стрельба. Есть жертвы Просмотров: 90
Вулкан на Канарах не умолкает: новые фото и видео опасной красоты
Вулкан на Канарах не умолкает: новые фото и видео опасной красоты
5
 Просмотров: 387
В России зафиксировали очередной рекорд смертности от Covid-19
В России зафиксировали очередной рекорд смертности от Covid-19 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
12
Зеленский: Дима допустил большую ошибку
5
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
3
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
3
Венедиктова заявила о 10 версиях покушения на Шефира
3
Фракция "Слуги народа" начнет процедуру отставки Разумкова
Голосов: 189
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть