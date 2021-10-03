Самолет врезался в здание. Никто не выжил

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На окраине итальянского Милана небольшой частный самолет врезался в здание. Погибли все, кто был на борту - два пилота и шесть пассажиров.

Трагедия произошла сегодня, 3 октября, сообщает Rai News.

Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта Милана, направлялся на остров Сардиния. Катастрофа произошла недалеко от пригородной станции метро.

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Среди пассажиров самолета были граждане Франции и Германии. - пятеро взрослых и ребенок. Продолжается процесс идентификации погибших.

Самолет упал на здание, в котором шел ремонт. Поэтому о пострадавших на земле не сообщается.

Недалеко от чешской столицы Праги упал легкомоторный спортивный самолет. В аварии погибли два человека. Причины аварии пока неизвестны. Начато расследование происшествия.