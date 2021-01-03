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воскресенье, 03 января 2021 12:05

Самолет упал на жилой дом. Погибла семья

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В США легкомоторный самолет Piper PA-24 упал на жилой дом. Погибли три человека. На месте происшествия начался пожар.

Авиакатастрофа произошла в городке Лион, штат Мичиган, в субботу, 2 января, сообщает CNN.

Отмечается, что в результате аварии погиб пилот, а также двое пассажиров воздушного судна. В момент аварии в доме находилось пять человек, они не пострадали.

Автор: detroitnews/Twitter
  В США легкомоторный самолет Piper PA-24 упал на жилой дом. Погибли пилот и 2 его пассажиров
В США легкомоторный самолет Piper PA-24 упал на жилой дом. Погибли пилот и 2 его пассажиров

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На борту находилась семья, сообщила газета The Detroit News со ссылкой на полицию. Владельцем самолета был опытный лицензированный пилот Дэвид Компо. На борту с ним находились его жена Мишель и сын Доусон студенческого возраста. Столкновение вызвало пожар, который сильно повредил два этажа дома.

По данным офиса Национальной метеорологической службы в городе Уайт-Лейк, при крушении самолета наблюдалась небольшая облачность, но осадков и сильных порывов ветра не было. Причины трагедии устанавливаются.

В Польше одномоторный спортивный самолет упал на частный дом. Происшествие случилось в пгт. Коросно Подкарпатского воеводства. В аварии пострадал только пилот.

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Дата
03
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