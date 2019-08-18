Самолет упал на жилой дом: есть жертвы

В США самолет упал на жилой дом. Фото: nbcnewyork.com

В американском штате Нью-Йорк легкий двухмоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом, есть погибший и пострадавшие.

Инцидент произошел в субботу, 17 августа. На борту самолета находилось трое мужчин, один из которых погиб. Об этом сообщает телеканал NBC New York.

Дом полностью разрушен, после падения воздушного судна в нем начался пожар. В здании находилося три человека. Как отмечается, 21 летняя женщина получила тяжелые ранения, другая женщина не пострадала. О судьбе еще одного жителя дома ничего неизвестно.

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