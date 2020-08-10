Самолет семьи Лукашенко вылетел в Турцию

Семья Лукашенко полетела в Турцию. Фото: BBC

Из аэропорта в Минске вылетел самолет президента Беларуси Александра Лукашенко.

Точкой прибытия борта EW-301PJ обозначен город Бодрум на юго-западе Турции, сообщает авиационная система отслеживания PlaneFinder.

Нет данных о том, есть ли на борту улетевшего из Минска самолета сам Лукашенко.

Формально бизнес-джет Bombardier Challenger 850 с бортовым номером EW-301PJ принадлежит авиакомпании Belavia, однако используется для правительственных нужд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы в Беларуси: независимые экзит-полы показали победу Тихановской

9 августа в Беларуси завершилось голосование на выборах президента. Согласно результатам экзит-полла, действующий президент избран на очередной срок, за Лукашенко проголосовали 79,7% избирателей, за его главную конкурентку – оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 6,8%.