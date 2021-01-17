Самолет с Навальным сел в Шереметьево

Самолет с оппозиционером приземлился в Шереметьево. Фото: Telegram

Самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным на борту сел в аэропорту Шереметьево.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

"Самолет с Навальным на борту приземлился в аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Начались задержания сторонников Навального

Ранее, самолет Навального, который следовал с Берлина в Москву и должен был сесть в аэропорту Внуково, перенаправили в аэропорт Шереметьево. Причиной назвали закрытие полосы по причине, якобы, поломки снегоуборочной техники на полосе.

Прокуратура Москвы предупредила о "последствиях" для тех, кто будет встречать оппозиционера Алексея Навального в аэропорту "Внуково" 17 января. Там напомнили, что "организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут установленную законодательством ответственность".