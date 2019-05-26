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воскресенье, 26 мая 2019 13:17

Самолет с людьми застрял на дереве

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  В Германии самолет застрял на дереве. Фото: Bild
В Германии самолет застрял на дереве. Фото: Bild

В Германии небольшой двухместный самолет Tecnam-92 застрял на дереве.

Инцидент произошел в коммуне Хольцвиккеде в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Об этом сообщает Bild.

Самолет застрял на высоте примерно 10 метров. На борту находились два человека, они ждали помощи несколько часов.

По предварительным данным, самолет снесло на деревья порывом ветра.

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56-летний пилот и его спутница не пострадали. В то же время повреждения летательного аппарата владелец оценил в 130 тысяч евро.

  В Германии самолет застрял на дереве. Фото: Bild
В Германии самолет застрял на дереве. Фото: Bild

В самолете "Москва-Симферополь" во время драки погиб человек. Как отмечается, один из пассажиров устроил панику и начал кричать: "Пилоты спят! Мы все умрем!". В результате произошла драка, в ходе которой мужчина получил смертельный удар.

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