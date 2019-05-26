Самолет с людьми застрял на дереве

В Германии самолет застрял на дереве. Фото: Bild

В Германии небольшой двухместный самолет Tecnam-92 застрял на дереве.

Инцидент произошел в коммуне Хольцвиккеде в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Об этом сообщает Bild.

Самолет застрял на высоте примерно 10 метров. На борту находились два человека, они ждали помощи несколько часов.

По предварительным данным, самолет снесло на деревья порывом ветра.

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56-летний пилот и его спутница не пострадали. В то же время повреждения летательного аппарата владелец оценил в 130 тысяч евро.

В Германии самолет застрял на дереве. Фото: Bild

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