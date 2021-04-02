Самолет на полной скорости рухнул в океан: падение сняли на видео

Самолет начал падать во время гендер-пати. Фото: press.lv

В Канкуне, Мексика, пара заказала самолет, чтобы отпраздновать гендер-пати и объявить пол будущего ребенка. Однако самолет начал падать, и в результате погибли 2 человека.

Самолет выполнял трюк, внезапно начал снижаться и падать в воду, пишет The Insider.

Будущие родители вместе с друзьями и другими членами семьи ждали заказанный самолет на лодке в лагуне Ничупте. Перед падением гости успели прочитать надпись: "Это девочка".

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По информации журналистов, на борту было 4 человека. Аварийно-спасательная служба быстро среагировала на вызов, однако один из пассажиров умер во время получения первой помощи, а второй - пока продолжалась спасательная операция.

Федеральное агентство гражданской авиации проводит расследование, что именно стало причиной падения самолета.

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