Самолет модели, упавшей в Эфиопии и Индонезии, вновь начали эксплуатировать

Коммерческий рейс из Сан-Паулу в Порту-Алегри выполнил авиалайнер Boeing 737 MAX, принадлежащий крупнейшей в Бразилии авиакомпании Gol. Компания собирается расконсервировать все 7 своих боингов для использования на внутренних маршрутах.

140 пилотов Gol, которым предстоит летать на Boeing 737 MAX, прошли переподготовку в Америке, сообщает BBC.

"За прошедшие 20 месяцев мы провели наиболее интенсивную проверку в истории гражданской авиации. Безопасность для нас превыше всего", - заявил вице-президент компании Селсо Феррер.

Хотя руководство компании уверено в безопасности Boeing 737 MAX, пассажиры, не желающие им лететь, смогут бесплатно перебронировать билет на другой рейс.

Автор: Reuters

Gol подтвердила сделанное ею ранее заказ на 95 самолетов Boeing 737 MAX. О намерении приобрести 75 авиалайнеров сообщила также ирландская компания Ryanair.

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29 октября 2018 года разбился лайнер данной модели индонезийской авиакомпании Lion Air. 10 марта 2019-го в результате авиакатастрофы Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби, погибли 157 человек - граждане 35 стран. В марте прошлого года эксплуатацию 739 имеющихся в мире самолетов Boeing 737 MAX временно приостановили в ЕС, а также в США, Китае, Японии, Украине и многих других странах. Это произошло после двух авиакатастроф с сотнями погибших.