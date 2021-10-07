Самолет экстренно посадили из-за сообщения о бомбе

В турецком городе Трабзон экстренно сел пассажирский самолет.
Поступило сообщение о бомбе на борту пассажирского самолета Airbus A320 авиакомпании Al Jazeera Airlines, сообщает Hurriyet.
Самолет совершал рейс из Кувейта в Турцию.
На борту находились 51 пассажир и шесть членов экипажа. Их эвакуировали. Эксперты начали проверку самолета.
В аэропорту Трабзона объявили специальные оперативные меры безопасности. Других пассажиров вывели из терминала.
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Во время проверки взрывных устройств не нашли. Аэропорт вновь открыли для полетов.
В США 46-летняя Марина Вербитски опаздывала на рейс с семьей из Флориды в Чикаго. Она попыталась задержать вылет, заявив, что на борту самолета бомба. Женщина пришла к выходу на посадку, когда самолет выруливал на взлетно-посадочную полосу. На борту был ее зарегистрированный багаж.
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