Самолет экстренно посадили из-за сообщения о бомбе

В турецком городе Трабзон в самолете искали бомбу. Фото: Pexels

В турецком городе Трабзон экстренно сел пассажирский самолет.

Поступило сообщение о бомбе на борту пассажирского самолета Airbus A320 авиакомпании Al Jazeera Airlines, сообщает Hurriyet.

Самолет совершал рейс из Кувейта в Турцию.

На борту находились 51 пассажир и шесть членов экипажа. Их эвакуировали. Эксперты начали проверку самолета.

В аэропорту Трабзона объявили специальные оперативные меры безопасности. Других пассажиров вывели из терминала.

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Во время проверки взрывных устройств не нашли. Аэропорт вновь открыли для полетов.

В США 46-летняя Марина Вербитски опаздывала на рейс с семьей из Флориды в Чикаго. Она попыталась задержать вылет, заявив, что на борту самолета бомба. Женщина пришла к выходу на посадку, когда самолет выруливал на взлетно-посадочную полосу. На борту был ее зарегистрированный багаж.