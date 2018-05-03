Самой сексуальной женщиной года стала мать четырех детей

Мать четырех детей 47-летняя австралийка Джина Стюарт попала в число финалисток самых сексуальных женщин года по версии мужского журнала Maxim. Она победила в конкурсе "Мисс Максим Австралия 2018".

По словам Джины, она не прибегала к услугам пластических хирургов. Лишь 10 лет назад увеличила грудь.

Джина воспитала двух сыновей и двух дочерей. Самой младшей дочери исполнилось 4 года. Также модель успела стать бабушкой для маленькой внучки, пишет DailyMail.

В конкурсе на звание "Мисс Максим Австралия 2018" женщина победила молодых красавиц вдвое моложе себя.

Фото: DailyMail

Блондинка поделилась секретами красоты и молодости с пользователями соцсетей и своими подписчиков в Инстаграм. Их у нее почти 100 тыс.

Гламурная бабушка не пьет воду из покупных бутылок. В пластике содержится синтетический эстроген бисфенол А, который имеет вредное влияние на здоровье. Такая вода может спровоцировать нарушения эндокринной системы и онкологии.

"Я пью только щелочную воду. В ней много минералов", - говорит блондинка.

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Для сохранения своей молодости Джина использует только два продукта. Это органическое кокосовое масло и масло шиповника.

"Кокосовое масло это и мое средство для волос, и мой увлажнитель для кожи. Это масло использую также для приготовления пищи. Только органика и никаких химикатов", - говорит женщина.

Такого же мнения Джина и о пользе шиповника.

"Еще одно мое секретное оружие - масло шиповника. Я твердо верю в то, что оно действительно обладает антивозрастным эффектом. Я очищаю кожу и наношу на него масло. Вот и весь мой повседневный уход за кожей", - рассказала красавица.

По словам Джины, она использует минимум химии. Ее дезодоранты для подмышек также сделаны только с полностью натуральных продуктов.

О важности органических продуктов и натуральной косметики Джина рассказывает в видео.

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