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понедельник, 09 августа 2021 12:12

Самого маленького ребенка в мире выписали из больницы. Весил, как яблоко

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Из больницы в Сингапуре через 13 месяцев интенсивной терапии выписали самого маленького ребенка Квек Ю Сюань. Девочка появилась на свет преждевременно весом 212 г и ростом 24 см.

Вонг Мей Лин родила дочь 9 июня 2020 года на 25-й неделе беременности с помощью экстренного кесарева сечения, сообщает BBC.

Предварительно у нее обнаружили высокое кровяное давление, что могло повредить ребенку и матери. В национальной университетской больнице заявляли, что у девочки біли низкие шансы на выживание. Девочку подсоединяли к аппарату искусственной вентиляции легких, ее органы не до конца развились.

Автор: twitter.com/eha_news
  Квек Ю Сюань при рождении весила примерно как яблоко - 212 г
Квек Ю Сюань при рождении весила примерно как яблоко - 212 г

Мэй Лин рассказала, что была шокирована размерами ребенка, поскольку первая беременность у нее прошла без осложнений.

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За более чем год здоровье девочки улучшилось и сейчас она весит 6,3 кг. Однако до сих пор у нее проблемы с дыханием и она нуждается в подключении к аппарату ИВЛ. Врачи дают положительные прогнозы.

Автор: twitter.com/eha_news
  Девочка увеличила вес до 6,3 кг
Девочка увеличила вес до 6,3 кг

До рождения Квек Ю Сюань наименьшим ребенком в мире считали американку, которая в 2018-м родилась с весом 245 г.

В Ираке родился мальчик с тремя пенисами. Медики неподалеку от Мосула считают, что это первый документально засвидетельствованный случай так называемой трифалии - когда у человека три пениса. Только один был функционирующим, поэтому два других, прикрепленные к настоящему и нижней части мошонки, удалили хирурги.

Врачи говорят, что в первом случае на 5-6 млн рождается мальчик с более чем одним пенисом. В мире зарегистрировано около 100 случаев дифалии. То есть,наличие двух пенисов. Но иракский мальчик считается первым, у кого было три.

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