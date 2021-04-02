Родился первый в мире мальчик с 3 пенисами

Малыш. Иллюстративное фото / Getty Images

В Ираке родился мальчик с 3-мя пенисами. Медики неподалеку Мосула считают, что это первый документально засвидетельствованный случай так называемой трифалии - когда у кого-то 3 пенисы.

Только 1 был исправен, поэтому 2 других, прикрепленные к настоящему и нижней части мошонки, удалили хирурги. Об этом пишет Daily Mail.

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Врачи говорят, что в 1-м случае на 5-6 млн рождается мальчик с более чем одним членом. В мире зарегистрировано около 100 случаев дифаллия. То есть, когда у кого 2 пениса. Но иракский мальчик считается первым, у кого было 3. Родители поместили его в больницу из-за опухоли мошонки, но врачи быстро заметили у него 2 лишних члена.

Они исследовали, был ли ребенок под влиянием наркотиков во время беременности, имела другие генетические семейные аномалии, но ни того, ни другого не обнаружили.

По словам доктора Шакира Салима Джабал врачи решили, что операция - лучший вариант. Через год после операции у ребенка не обнаружено никаких проблем.

В некоторых случаях мальчики могли мочиться и извергать семя с обеих пенисов, но в случае с иракским мальчиком дополнительные пенисы были нефункциональными, что делало операцию менее сложной.