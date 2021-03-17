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четверг, 18 марта 2021 07:00

Самое смертоносное торнадо в истории страны

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Самое смертоносное торнадо в истории страны
Руины школы в штате Иллинойс, под которыми погибли 17 детей / Wikipedia

18 марта 1925-го прошло самое смертоносное торнадо в истории США. Он прокатился 3-ю штатами - Миссури, Иллинойс и Индиана. В результате стихии погибли 695 человек, 13 тыс. были ранены. Материальный ущерб оценивают в $17 млн. Известно как "Торнадо трех штатов". Больше всего погибших в Иллинойсе - более 500 из 695 погибших.

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Торнадо - атмосферное явление, что является стремительным вихрем воздуха с размерами по горизонтали до 50 км и по вертикали до 10 км, со скоростью ветра до 33 м/сек, которое вытягивается от кучево-дождевого облака до поверхности земли и является циклоном. Распространены в США и некоторых странах Персидского залива.

"Торнадо трех штатов" 1925-го прошел более 352 км за более 3 часов, опустошив 425 кв км. Имело диаметр около 2 км и двигался со скоростью более 32 м/сек.

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Дата
18
марта

Самое смертоносное торнадо в истории страны

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