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пятница, 27 августа 2021 07:35

Самое сильное в истории извержения забрало около 36 тыс. жизней

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Самое сильное в истории извержения забрало около 36 тыс. жизней
Литография извержения вулкана Каракатау / Committee of the Royal Society

27 августа 1883-го произошло самое мощное извержение вулкана в зарегистрированной истории. Вулкан Кракатау на небольшом необитаемом острове в Индонезии взорвался, выбросив 13 км кв. породы в воздух на высоту до 80 км. Он вызвал цунами высотой 37 м и унес жизни около 36 тыс. человек.

20 мая 1883-го Кракатау продемонстрировал первые движения за более чем 200 лет. Проходивший мимо немецкий военный корабль сообщил о большом облаке пепла и пыли над островом. В течение следующих двух месяцев подобные взрывы засвидетельствовали проходящие на коммерческих лайнерах и местные жители на близлежащих островах Ява и Суматра. Практически не подозревая о надвигающейся катастрофе, местные встретили вулканическую активность с праздничным волнением.

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26 и 27 августа волнение переросло в ужас, когда Кракатау буквально взорвал себя на части, вызвав цепь стихийных бедствий, которые будут ощущаться во всем мире на долгие годы. Сильный взрыв во второй половине дня 26 августа уничтожил две трети острова. Когда остров погрузился в воду, фонтанирующая гора породила серию выбросов плазмы, газа, пепла и горных пород, вызвав чудовищные цунами, захлестнувших близлежащие береговые линии.

Следующее четыре извержения, начавшиеся в 5:30 утра следующего дня, и они оказались еще более катастрофическими. Мелкая пыль от взрыва разлетелась по всей земле.

Из примерно 36 тыс. смертей в результате извержения, по крайней мере, 31 тыс. были вызваны цунами, возникшим, когда большая часть острова ушла под воду. Самая большая из волн достигала 37 м в высоту и полностью накрывала близлежащие острова, срывая растительность и унося людей в море. Еще 4500 человек сгорели от потоков плазмы, которые катились по морю, простираясь, по некоторым данным, на 65 км.

Помимо Кракатау, который все еще действует, в Индонезии есть еще 130 действующих вулканов. Это больше, чем в любой другой стране мира.

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Дата
27
августа

Самое сильное в истории извержения забрало около 36 тыс. жизней

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