Саммит G20: Тереза ​​Мэй жестко ответила Путину

Нормализация отношений между Великобританией и Россией невозможна, пока РФ не прекратит "безответственные и дестабилизирующие действия", которые угрожают Британии и ее союзникам.
Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита Большой двадцатки (G20).
Также в сообщении британской стороны о встрече Мэй и Путина указано, что британская премьер заявила о наличии "неопровержимых доказательств" российской причастности к покушению на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери в прошлом году.
Мэй заявила перед встречей, что намерена поставить перед Путиным вопрос о привлечении к ответственности подозреваемых - предполагаемых сотрудников российских спецслужб Анатолия Чепиги и Александра Мишкина.
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Другими примерами ненадлежащего поведения России названы кибератаки и вмешательства в выборы в других странах.
Кроме того, Мэй призвала Путина способствовать деэскалации ситуации в Украине и не допустить наступления войск Башара Асада на сирийскую провинцию Идлиб. Мэй также заявила о готовности "безоговорочно выступать в защиту либеральной демократии" и прав человека, в том числе представителей ЛГБТ.
Российского комментария об итогах встречи пока нет.
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