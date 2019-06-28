Саммит G20: Тереза ​​Мэй жестко ответила Путину

 
Ексклюзивы
1/5
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 1341
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
1 Просмотров: 540
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1224
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 23265
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 828
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3672
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 6786
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 405
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 1368
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
2 Просмотров: 2718
Фото
Все фото
5
5
8
4
17
Одесситка рассказала, почему не смогла жить в Израиле
Одесситка рассказала, почему не смогла жить в Израиле
Женщина подорвала себя в центре города: есть пострадавшие
Женщина подорвала себя в центре города: есть пострадавшие
Российские военные разработчики закупают технику на AliExpress
Российские военные разработчики закупают технику на AliExpress
Сирот и детей воинов АТО выгнали из греческого отеля из-за украинского флага
Сирот и детей воинов АТО выгнали из греческого отеля из-за украинского флага
Такой же неприступный: показали фото города, построенного в память о Трое
Такой же неприступный: показали фото города, построенного в память о Трое
Видео
Все видео
Путин и Трамп на встрече в Японии обсуждали Украину
Путин и Трамп на встрече в Японии обсуждали Украину
В России самолет с пассажирами въехал в дом
В России самолет с пассажирами въехал в дом
Во время пожара сгорело 90 авто
Во время пожара сгорело 90 авто
Пассажирский самолет врезался в здание аэропорта
Пассажирский самолет врезался в здание аэропорта
Элтон Джон получил высшую награду Франции
Элтон Джон получил высшую награду Франции
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 234
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1224
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1224
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2016
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11097
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
27 июня 2019
Просмотров: 243
Пасовище равликів
Для людини правильно — жити в гармонії з навколишньою природою. Легко сказати, а от спробуй, і побачиш, що не так воно й просто, тут є свої ...
пятница, 28 июня 2019 14:29

Саммит G20: Тереза ​​Мэй жестко ответила Путину

  Комментировать
Саммит G20: Тереза ​​Мэй жестко ответила Путину
Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй встретилась с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита Большой двадцатки (G20) в японской Осаке. Фото - ВВС

Нормализация отношений между Великобританией и Россией невозможна, пока РФ не прекратит "безответственные и дестабилизирующие действия", которые угрожают Британии и ее союзникам.

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита Большой двадцатки (G20).

Также в сообщении британской стороны о встрече Мэй и Путина указано, что британская премьер заявила о наличии "неопровержимых доказательств" российской причастности к покушению на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери в прошлом году.

Мэй заявила перед встречей, что намерена поставить перед Путиным вопрос о привлечении к ответственности подозреваемых - предполагаемых сотрудников российских спецслужб Анатолия Чепиги и Александра Мишкина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Страны "Большой двадцатки" договорились совместно бороться с голодом

Другими примерами ненадлежащего поведения России названы кибератаки и вмешательства в выборы в других странах.

Кроме того, Мэй призвала Путина способствовать деэскалации ситуации в Украине и не допустить наступления войск Башара Асада на сирийскую провинцию Идлиб. Мэй также заявила о готовности "безоговорочно выступать в защиту либеральной демократии" и прав человека, в том числе представителей ЛГБТ.

Российского комментария об итогах встречи пока нет.

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели встречу в рамках саммита Большой двадцатки в Японии. Лидеры двух стран согласились, что пришла пора налаживать отношения

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Саммит G20: Тереза ​​Мэй жестко ответила Путину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
4
 Просмотров: 22478
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ 1 Просмотров: 15255
Смерть ребенка была страшной: 6-летнюю девочку изнасиловали и убили
Смерть ребенка была страшной: 6-летнюю девочку изнасиловали и убили
3
 Просмотров: 12960
Циклон Отто движется в Украину: что стоит ожидать
Циклон Отто движется в Украину: что стоит ожидать Просмотров: 12123
Волкер прокомментировал отход войск в Станице Луганской
Волкер прокомментировал отход войск в Станице Луганской Просмотров: 8805
Мир
Отравление Скрипалей: Британия потребует от РФ выдачи обвиняемых
Отравление Скрипалей: Британия потребует от РФ выдачи обвиняемых Просмотров: 387
Путин и Трамп на встрече в Японии обсуждали Украину
Путин и Трамп на встрече в Японии обсуждали Украину
 Просмотров: 612
Авиакатастрофа на Гавайях. Среди 11 погибших - украинец
Авиакатастрофа на Гавайях. Среди 11 погибших - украинец Просмотров: 2880
Сенат США увеличил военную помощь Украине
Сенат США увеличил военную помощь Украине Просмотров: 270
Обстреляли посетителей мечети
Обстреляли посетителей мечети Просмотров: 135
Больше всего комментируют
5
В партии Зеленского раскритиковали украинскую делегацию в ПАСЕ
5
Зеленский сделал еще одно заявление о российском реванше в ПАСЕ
4
Эксперт заявил о возможных договоренностях "Слуги народа" с "Батькивщиной"
3
Показали, как главный евробляхер ездит по тротуарам
3
Боевики передадут Киеву пленных: назвали фамилии
Голосов: 2779
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua