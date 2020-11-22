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воскресенье, 22 ноября 2020 09:36

Саммит G20: Китай выдвинул идеи борьбы с коронавирусом

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Саммит G20: Китай выдвинул идеи борьбы с коронавирусом
G20 должна использовать роль цифровой экономики. Фото: pixabay

От коронавируса необходимо создать глобальный "брандмауэр".

Также есть ряд предложений от Китая по восстановлению экономического роста, сообщает Xinhua.

Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите G20 заявил, что нужно взять болезнь под контроль у себя дома и на этой основе укрепить обмены и сотрудничество, чтобы помочь нуждающимся странам. Китай призывает к поддержке ВОЗ в мобилизации и консолидации ресурсов, а также к справедливому и эффективному распределению вакцин.

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"Нам необходимо снизить тарифы и барьеры, а также изучить возможность либерализации торговли основными предметами медицинского назначения. Нам необходимо и дальше согласовывать политику и стандарты, а также создавать" экспресс-коридоры "для содействия упорядоченного потока людей", - отметил он.

По его словам, G20 должна использовать роль цифровой экономики.

"Мы могли бы создать благоприятную среду для развития цифровой экономики, активизировать сотрудничество в области безопасности данных, укрепить цифровую инфраструктуру и предоставлять равные условия научно-техническим предприятиям всех стран", - считает председатель КНР.

Председатель правления альянса GAVI Нгози Оконджо-Ивеала призвала лидеров G20 использовать свои возможности, чтобы собрать 5 млрд долларов на обеспечение COVID-вакцинами бедные страны.

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