Шамана, который шел выгонять Путина, так и не выпустят из психбольницы

Шамана, который шел на Москву выгонять Путина, решили не выпускать из психбольницы / RFE

В России Якутский городской суд направил шамана Александра Габышева на новое принудительное лечение в "медицинскую организацию специализированного типа с интенсивным наблюдением" по уголовному делу о применении силы к сотруднику Росгвардии.

До вступления в силу решения суда шамана поместили под стражу. Суд вынес частное постановление в отношении адвоката Габышева - Ольги Тимофеевой за фразу "судилище, в котором стыдно участвовать" и за то, что она встала с опозданием при входе судьи в зал. Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на "МБХ медиа".

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Спешку с рассмотрением дела связывают с тем, что 27 июля заканчивается полугодовой срок содержания Габышева в психиатрическом стационаре.

Габышева задержали и поместили в психоневрологический диспансер вскоре после того, как он заявил об очередном походе на Москву. Поводом для задержания стала жалоба врача диспансера, который сообщил в дежурную часть МВД России, что Габышев якобы не проходит плановый осмотр, отказывается от лечения и проявляет агрессию.

Силовики Росгвардии вместе с медиком прибыли к дому шамана, чтобы сопроводить его в диспансер, после чего Габышев якобы напал на силовика с мечом. Против него возбудили уголовное дело о применении насилия против представителя власти.

Александр Габышев получил широкую известность в марте 2019-го, когда начал пешее путешествие из Якутии в Москву с целью изгнать Путина из Кремля. После того как прошел часть пути, его задержали и поместили в психоневрологический диспансер. Также против него возбудили уголовное дело за публичные призывы к экстремистской деятельности. Позже его выпустили из психбольницы под подписку о невыезде. В 2020 году он объявил новый поход на Москву, но в мае его задержали силовики и увезли в психбольницу.

В мае посадили на принудительное лечение в психдиспансере. В июне сестра Виктория Захарова рассказала, что Габышев жаловался на резкое ухудшение состояния здоровья, в частности, на постоянную слабость, головокружение и сонливость. Также шаман сообщил об увеличении количества неизвестных препаратов, которые его заставляют принимать.