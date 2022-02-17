Шаг к эскалации: Россия выслала из Москвы заместителя посла США

США считают высылку Гурмана шагом к эскалации. Фото: "ТАСС"

Россия выслала заместителя посла Соединенных Штатов Америки в Москве Барта Гормана.

США считают высылку Гормана "шагом к эскалации", сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на посольство США.

"Мы можем подтвердить, что Россия выслала замглавы диппредставительства США Гормана, который был вторым лицом посольства и одним из ключевых сотрудников команды", - говорится в сообщении.

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В американском консульстве отметили, что у него была действующая виза. Там заверили, что этот шаг не оставят без ответа.

Тем временем в Пентагоне заявили, что Россия продолжает наращивать численность войск у украинской границы и пополняет запасы крови.