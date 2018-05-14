Садовник разогнал сарай до рекордной скорости

Кевин Никс построил садовый сарай на колесах и разогнал его до 160 км / ч. Фото: nv.ua

53-летний британский садовник Кевин Никс построил садовый сарай на колесах и разогнал его до 160 км/ч.

Он на 20 к опередил свой собственный рекорд, который был поставлен в 2016-м (141 км/ч), - пишет "Новое время".

Кевин Никс - обладатель единственного в мире сарая с лицензией на движение по дорогам. Для его строительства садовник потратил 12 месяцев, ходовую от своего старого Volkswagen Passat, 13 тыс. фунтов стерлингов (447 тис. грн), 7 из которых ушло на то, чтобы сделать его безопасным и получить разрешение на движение по улицам.

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"Я принял участие в нескольких соревнованиях и всегда их выигрывал", - говорит Никс.

Он не остановился на достигнутом и установил на "сарай" двигатель на 420 л.с. от спортивной Audi RS4, с которым и поставил новый рекорд.

Строительство тестовой площадки для сверхскоростного поезда Hyperloop могут начать в следующем году.После всех согласований министерство даст старт строительству тестовой площадки.