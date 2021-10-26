Саакашвили запретили передавать сообщения через посетителей

За пребыванием Саакашвили в тюрьме все время следят. Фото: Reuters

Бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили в тюрьме запретили передавать сообщения.

Об этом заявил исполнительный секретарь партии "Единое национальное движение" Коба Накопия, передает "Интерфакс-Украина".

"Саакашвили теперь может отправлять письма только по почте. Его хотят полностью изолировать и морально сломить, но, несмотря на 26-й день голодовки, Саакашвили выглядит нормально", - сказал он.

Саакашвили не может тайно употреблять пищу.

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"Каждый шаг бывшего президента Грузии в Руставской тюрьме фиксируется видеокамерами, поэтому заявления представителей власти, что он тайком что-то ест, оскорбительны. Тюремная администрация в срочном порядке там, где находится камера Саакашвили, за один день провела ремонт, в том числе замазала краской стекла на окнах в коридоре, чтобы телекамеры через периметр тюрьмы не смогли зафиксировать его передвижение", – добавил Накопия.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. За восемь дней голодания Саакашвили похудел на 12 кг, заявил адвокат. Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам.