Саакашвили выдвинули на пост премьер-министра Грузии

Анонсируют, что 8 сентября экспрезидент Грузии объявит о своих планах по возвращению в страну. Фото: "УНИАН"

Партия "Единое национальное движение" и объединение оппозиции "Сила в единстве" выдвинули кандидатуру Михеила Саакашвили на пост премьер-министра Грузии.

Такое решение было принято на заседании политсовета партии, сообщил лидер ЕНД Григол Вашадзе, передает "НВ".

"Саакашвили находится в изгнании. Должно завершиться не только изгнание третьего президента Грузии. Должна быть искоренена раз и навсегда практика политического изгнания. Михеил Саакашвили должен вернуться в страну", - сказал Вашадзе.

Глава ЕНД также анонсировал специальное заявление Саакашвили 8 сентября. По его словам, экс-президент Грузии объявит о своих планах по возвращению в страну.

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Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство в мае 2019 года. 7 мая Зеленский официально назначил Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ Украины. Назначение вызвало резкую реакцию первых лиц Грузии и официального Тбилиси. Посол Грузии в Украине был отозван для консультаций. В июне 2018 года в Грузии заочно приговорили Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об избиении бывшего оппозиционного депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Тбилисский городской суд признал экс-президента Грузии виновным по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и в злоупотреблении властью с применением насилия. Саакашвили назвал приговор незаконным.