Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов после восьми лет эмиграции. Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. Фото: Reuters

Заключенный третий президент Грузии Михаил Саакашвили во второй раз объявил бессрочную голодовку.

Сделал это 21 февраля на заседании суда по делу о событиях 7 ноября 2007 года, передает "Эхо Кавказа".

"С сегодняшнего дня я объявляю бессрочное голодание. Это реакция на то, как режим обращается со мной и с нашим народом", – заявил Саакашвили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина официально признала Саакашвили потерпевшим

Политик говорит, что его здоровье – второстепенный вопрос. На заседании он зачитал письмо врача из Нидерландов. Тот считает, что повторное голодание может привести к невосполнимым последствиям и смерти.

"Моё требование – оказание адекватной медицинской помощи, как этого требуют консилиум, созданный Народным защитником, и центр "Эмпатия", – сказал Саакашвили.

Впервые Михаил Саакашвили объявил голодовку 1 октября 2021 года – после того как тайно вернулся в Грузию, был задержан и отправлен в тюрьму. Он прекратил 50-дневную голодовку 20 ноября, после чего проходил курс лечения в Горийском военном госпитале. Дело о событиях 2007-го. Государство обвиняет Саакашвили в массовом разгоне митингующих 7 ноября 2007 года, вторжении в телекомпанию "Имеди" и завладении преступным путем имуществом, принадлежащим Бадре Патаркацишвили. Обвинение бывшему президенту Грузии было предъявлено по статье, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет. Саакашвили инкриминируют превышение служебных полномочий.