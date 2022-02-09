Саакашвили в суде спел гимн Украины

Экс-президент Грузии и глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили спел украинский гимн во время заседания суда.

Он надел куртку с цветами украинского флага, сообщает APnews.

Саакашвили поместили в бокс для подсудимых. Он оттуда обвинил прокуроров и суд в коррупции.

Во время спора адвокаты Саакашвили передали ему украинский флаг и включили на мобильном телефоне гимн Украины.

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Слушание еще продолжается, но Саакашвили вывели из зала суда.

На подготовительном заседании суда Михеил Саакашвили не смог присутствовать лично, поскольку проходил реабилитацию после 50-дневного голодания.

Процесс идет в Тбилисском городском суде. Заседание 11 октября 2021 года прошло без Саакашвили. Тогда его не доставили в суд из-за мер безопасности и состояния здоровья.

На предыдущем заседании Саакашвили обращался к международным партнерам Грузии. Заявил, что его пытали, избивали, унижали и "нечеловечески поступали".

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов после восьми лет эмиграции. Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку.