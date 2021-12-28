Саакашвили потерял сознание из-за высокого давления

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Экспрезидент Грузии Михеил Саакашвили потерял сознание после того, как представители пенитенциарной системы ознакомили его с решением Минюста о переводе из госпиталя в Горе в Руставскую тюрьму.

Об этом заявила журналистам мать экспрезидента Гиули Аласания, пишет "Интерфакс".

"Я виделась с Михеилом Саакашвили, и он сообщил, что представители пенитенциарной службы вошли в палату и пытались его вывести из госпиталя. Саакашвили заявил, что он сопротивлялся и в какой-то момент потерял сознание", — рассказала представитель народного защитника Грузии Анна Джаниашвили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саакашвили страдает от потери памяти - Ясько

У Саакашвили было "очень высокое давление, в связи с чем врачи госпиталя приостановили перевод экспрезидента".

Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил журналистам, что вечером в понедельник его не пустили в госпиталь в Горе без объяснения причин.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. Состояние здоровья Саакашвили близко к сверхкритическому. Есть угроза жизни. К такому выводу пришел личный врач политика Николоз Кипшидзе.