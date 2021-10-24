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воскресенье, 24 октября 2021 16:52

Саакашвили планируют убить - адвокат

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Саакашвили планируют убить - адвокат
В больнице Руставской тюрьмы Грузии планируется проведение постановочного бунта. Фото: interpressnews.ge

Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, который находится Руставской тюрьме, собираются ликвидировать. Сделать это планируют в больнице, куда хотят перевести политика.

Об этом заявил адвокат Саакашвили Николоз Гварамия, пишет IPN.

Он утверждает, что несколько человек, которые "будут заниматься ликвидацией" Саакашвили, уже отправили в медучреждение.

"Из-за серьезных проблем с безопасностью Михеила Саакашвили не могут перевести в пенитенциарную больницу. По нашей информации, в больнице будет так называемый имитированный бунт. Несколько офицеров-спецназовцев, которые будут всем этим заниматься, уже направили туда", - сказал Гварамия.

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Адвокат добавил, что считает необходимым обратиться к общественности и правительства Грузии.

"Противоречивые заявления высказываются Министерством юстиции и врачами. По словам министра юстиции, не было обсуждений касаемо перевода Саакашвили в гражданскую клинику, что прямо противоречит заключению врачей", - сказал Гварамия.

Защита Саакашвили требует в ближайшее время решить вопрос о госпитализации экс-президента и исключить его перевод в тюремную больницу.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. За восемь дней голодания Саакашвили похудел на 12 кг, заявил адвокат.

Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам.

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Дата
24
октября

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