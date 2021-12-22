Саакашвили не сможет принять участие в судебном процессе

Политик плохо себя чувствует. Фото: Reuters

Политик Михеил Саакашвили по причине плохого самочувствия не сможет в среду принять участие в судебном процессе.

Об этом сообщил его адвокат Бека Басилая, передает "Интерфакс-Украина".

"Михеил Саакашвили чувствует слабость, и ему тяжело передвигаться. Завтра в суде также намечен процесс, а на следующей неделе еще один по другим делам", - сказал он.

Накануне врач из центра "Эмпатия" Отар Тоидзе после осмотра посоветовал политику не участвовать в судебных процессах.

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"У Михеила Саакашвили проблемы со здоровьем, поэтому он нуждается в длительном лечении, которое невозможно обеспечить в Грузии", - сказал Тоидзе.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. Состояние здоровья Саакашвили близко к сверхкритическому. Есть угроза жизни. К такому выводу пришел личный врач политика Николоз Кипшидзе. 8 ноября задержанного без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). В ночь на 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.