Саакашвили: "Меня пытали, избивали, унижали"

Суд над Саакашвили перенесли. Фото: IPN.

Суд по делу бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили отложили до 23 декабря. Причиной стали столкновения у здания суда в Тбилиси между полицией и сторонниками бывшего главы государства.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Весь мир поражен тем, что я обращаюсь к вам через эту стеклянную стену вместо того, чтобы свободно передвигаться по созданной мной стране. Все знают, что я не должен сидеть в тюрьме, потому что все обвинения против меня сфабрикованы и политически мотивированы" , – сказал Саакашвили.

Саакашвили перешел на английский язык, сказав, что обращается к "международным партнерам Грузии", и заявил, что его пытали, избивали, унижали и "нечеловечески поступали".

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Ранее Минюст Грузии неоднократно отказывал Саакашвили в присутствии в зале суда из-за мер безопасности и риска ухудшения состояния здоровья. Ему предлагали участвовать в процессе дистанционно или проводить судебные заседания в тюрьме, однако политик отказался.

Процесс идет в Тбилисском городском суде. Предыдущее заседание прошло 11 октября без Саакашвили. Тогда его не доставили в суд из-за мер безопасности и состояния здоровья политика.

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Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. Бывший президент Грузии не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Политика этапировали из тюремной больницы в Глдани в госпиталь города Гори. 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.