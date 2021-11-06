Саакашвили ест каши и пьет натуральные соки – министр юстиции Грузии

Саакашвили задержали в Грузии. Фото: РБК-Украина

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что третий президент Грузии Михеил Саакашвили получает еду и натуральные соки.

"Михеил Саакашвили приобрел определенные продукты через два дня после получения банковской карты на время пребывания в заключении. Впоследствии он отказался от этих продуктов, но через некоторое время снова согласился и добровольно получил и каши, и натуральные соки. Он продолжает принимать лекарства, которые прописали врачи. Каждое наше слово подкреплено доказательствами и фактами, мы говорим только на основе фактов", – сказал Брегадзе в эфире телеканала "Рустави 2".

"Исходя из информации, проверенной врачами, могу сказать, что состояние его здоровья стабильное и в пределах нормы", - добавил он.

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Информацию адвокатов о неудовлетворительном состоянии Саакашвили Брегадзе назвал неправдивой.

1 октября Саакашвили задержали в Грузии, где против него возбужден ряд уголовных дел. На следующий день стало известно, что Саакашвили объявил голодовку и назвал себя политзаключенным. Его адвокаты сообщили, что Саакашвили потерял 10% своего веса и жалуется на учащенное сердцебиение.