С украинским Covid-сертификатом можно будет поехать в более чем в 80 стран - Минздрав

Covid-сертификат в "Действии" / Минцифра

Украина присоединится к глобальной сети Covid-сертификатов.

Украинский Covid-сертификат будут принимать в более чем в 80 странах мира, рассказали в Министерстве здравоохранения.

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"В скором времени с украинским Covid-сертификатом можно будет посетить более 80 стран. Украина готовится присоединиться к глобальной сети Covid-сертификатов, способной охватить все страны. Участники сети будут признавать цифровые документы друг друга и не потребуют дополнительных при пересечении границы", - говорят в Минздраве.

Это означает, что вакцинированные граждане Украины смогут посещать больше стран без ПЦР-тестов и самоизоляции, если это позволит эпидемическая ситуация. Сейчас такая возможность для украинцев есть в 52 странах мира, которые признают украинские Covid-сертификаты в "Дії".

С начала вакцинации в Украине привили 14,2 млн человек. Из них получили первую дозу - 14,2 млн, полностью вакцинированы - 12,6 млн.

Вечером 13 декабря в электронной системе здравоохранения, в которую врачи вносят данные о вакцинации, произошел сбой. Поэтому невозможно было сгенерировать Covid-сертификаты в "Дія". Через несколько часов проблему решили.