С осени могут вакцинировать тремя дозами Covid-препаратов: кто получит дополнительную прививку

В США могут прививать людей тремя дозами вакцины из-за штамма коронавируса Delta. Фото: Getty Images

В США могут прививать людей третьей дозой вакцины от коронавируса. Однако не все смогут получить третью прививку.

Об этом сообщило издание ABC News.

Из-за стремительного роста количества больных на Covid-19 волну вакцинации третьей дозой, вероятно, начнут в сентябре. Точное решение примут в ближайшие недели.

Первыми третью дозу получат медицинские работники, жители домов престарелых и другие американцы пожилого возраста, сообщил директор национальных институтов здравоохранения доктор Фрэнсис Коллинз.

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Такие меры необходимы для обуздания распространения штамма коронавируса Delta.

"Нам нужна бустерная вакцина, чтобы пережить зиму", - прокомментировал президент Moderna Стивен Хоге.

Штамм Delta делает невозможным формирование коллективного иммунитета от коронавируса. Имеющиеся вакцины эффективны для предупреждения тяжелого течения болезни и летальных исходов. Но они не защищают полностью вакцинированного человека от заражения.