С осени могут вакцинировать тремя дозами Covid-препаратов: кто получит дополнительную прививку

В США могут прививать людей третьей дозой вакцины от коронавируса. Однако не все смогут получить третью прививку.
Об этом сообщило издание ABC News.
Из-за стремительного роста количества больных на Covid-19 волну вакцинации третьей дозой, вероятно, начнут в сентябре. Точное решение примут в ближайшие недели.
Первыми третью дозу получат медицинские работники, жители домов престарелых и другие американцы пожилого возраста, сообщил директор национальных институтов здравоохранения доктор Фрэнсис Коллинз.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Инфекционисты не исключают появления устойчивого к вакцинам штамма Covid-19
Такие меры необходимы для обуздания распространения штамма коронавируса Delta.
"Нам нужна бустерная вакцина, чтобы пережить зиму", - прокомментировал президент Moderna Стивен Хоге.
Штамм Delta делает невозможным формирование коллективного иммунитета от коронавируса. Имеющиеся вакцины эффективны для предупреждения тяжелого течения болезни и летальных исходов. Но они не защищают полностью вакцинированного человека от заражения.
Комментарии