С невакцинированных будут взимать дополнительный налог

В канадской провинции будут взимать дополнительный налог с невакцинированных / Reuters

Предложение канадской провинции Квебек на дополнительные налоги для невакцинированных – законно, но может противоречить духу универсальной системы здравоохранения Канады, заявили эксперты по праву и медицинским вопросам.

Во вторник премьер провинции Квебек Франсуа Лего объявил о введении дополнительного налога для невакцинированных. Местные власти пока не объяснили, как будет взиматься налог, когда именно и с кого. Об этом пишет Reuters.

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Квебек – вторая по численности провинция Канады. Она борется с увеличением количества госпитализаций с Covid-19, и Лего говорит, что относительно небольшое непривитое население провинции представлено непропорционально высоко среди всех госпитализированных регионов.

Налог для невакцинированных могут сформулировать подобно налогу на алкоголь и сигареты, или как налог на фактор дополнительного риска для здоровья, как плату для частных страховщиков.

Исследовательница по биомедицинской этике из Университета Макгилла Фиби Фризен говорит, что логика налогообложения невакцинированных может быть распространена на другие виды поведения, стимулирующие дополнительные расходы на здравоохранение. К примеру, ожирение, но это будет связано с маргинализацией определенных групп населения.

"Если хотите быть последовательными и логичными, вы должны взимать плату за госпитализацию разного рода людей, если это основывается на их поведении, за которое они ответственны", - сказала она.

Новый перечень профессий в Украине, представители которых должны пройти обязательную вакцинацию против Covid-19, вступит в силу 31 января. Работников без минимум одной дозы вакцины из этого перечня отстранят от работы без сохранения зарплаты.