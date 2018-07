С ней пытаются заниматься любовью - мужчина вырастил самый сексуальный куст

Бывший учитель школы искусств Кит Тиссен, 84 года, из английского города Шеффилд подстриг куст под своим окном в виде обнаженной женщины. Теперь не может разогнать всех желающих развлечься с Глорией - так назвал автор свое произведение искусства.

"Просыпаюсь рано утром, а эти подонки уже возятся там. Напьются, разденутся и давай имитировать утехи. Звуки тоже издают. В основном таким занимаются мужчины. Хотя женщины тоже попадались", - рассказал Тиссен Metro.

Мужчина подстриг живую изгородь в форме женщины в 2005 году. Глория была одной из нескольких женщин, которых он встречал на ночных улицах города. Лично с Глорией знаком не был, - говорит пенсионер.

😳 This man wants people to stop pretending to have sex with his hedge. pic.twitter.com/VbuY1xtbQ1