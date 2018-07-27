С ней пытаются заниматься любовью - мужчина вырастил самый сексуальный куст

Бывший учитель школы искусств Кит Тиссен, 84 года, из английского города Шеффилд подстриг куст под своим окном в виде обнаженной женщины. Теперь не может разогнать всех желающих развлечься с Глорией - так назвал автор свое произведение искусства.

Автор: Metro Мужчина подстриг куст под своим окном в виде обнаженной женщины

"Просыпаюсь рано утром, а эти подонки уже возятся там. Напьются, разденутся и давай имитировать утехи. Звуки тоже издают. В основном таким занимаются мужчины. Хотя женщины тоже попадались", - рассказал Тиссен Metro.

Автор: Metro Мужчина подстриг куст под своим окном в виде обнаженной женщины

Мужчина подстриг живую изгородь в форме женщины в 2005 году. Глория была одной из нескольких женщин, которых он встречал на ночных улицах города. Лично с Глорией знаком не был, - говорит пенсионер.

😳 This man wants people to stop pretending to have sex with his hedge. pic.twitter.com/VbuY1xtbQ1 — BBC (@BBC) 27 июля 2018 г.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Определили самые распространенные сексуальные фантазии

Автор: Metro Мужчина подстриг куст под своим окном в виде обнаженной женщины

Китайский производитель кукол WMDOLL запустил производство секс-игрушек с искусственным интеллектом . Стоимость одной куклы - от $ 1,5 тыс. До $ 7,5 тыс. Уже продали 20 секс-игрушек. 80% продаж - иностранные клиенты. Куклы могут двигать руками, телом, глазами и поддерживать разговор. С помощью искусственного интеллекта куклы отвечают на вопросы. Игрушка подключается к базе данных Baidu и использует словарь.