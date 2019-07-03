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среда, 03 июля 2019 10:08

С флагом Украины: грузины устроили "теплый прием" россиянам

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С флагом Украины: грузины устроили &quot;теплый прием&quot; россиянам
Грузины устроили "теплый прием" россиянам. Скриншот с видео

В сети появилось видео, на котором грузинские активисты остановили автомобиль с российскими номерами, чтобы отобрать у водителя георгиевскую ленту.

На кадрах четко слышно, как активисты произносят фразу "Слава Украине". Не обошлось и без песни в адрес Путина, - сообщает Апостроф.

Отнятую у водителя георгиевскую ленту юноша связал на свою обувь. При этом россияне уже начали вызывать полицию со словами: "на нас напали".

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Чехия аннулировала разрешения на часть рейсов российской авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Прагу на вторник, 2 июля.

"Несмотря на то, что" Аэрофлот "имеет все технические возможности для обеспечения рейсов, чешский авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов"

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03
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