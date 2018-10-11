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пятница, 12 октября 2018 06:05

Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
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В сети показали прекрасные снимки рыжей кошки по кличке Котлета. Ее снимает хозяйка, фотограф Кристина Макеева. Любимицу она называет своей Красной Музой.

Кошке почти 6 лет. 5,5 из которых она работает вдохновительницей и профессиональной моделью, шутит автор о Котлете на сайте Boredpanda.

2 года назад она уже выставляла свои работы. Сейчас насобирала подборку новых фотографий о жизни своей кошки.

Фотограф снимает жизнь своей рыжей кошки Котлеты
Фото: boredpanda.com
Фотограф снимает жизнь своей рыжей кошки Котлеты
Фотограф снимает жизнь своей рыжей кошки Котлеты
Фотограф снимает жизнь своей рыжей кошки Котлеты
Фотограф снимает жизнь своей рыжей кошки Котлеты

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Коты способны самостоятельно очищать свою шерсть. Именно для этого они постоянно и вылизываются. Однако в некоторых случаях купать котов все же необходимо, хотя для них это и ненавистное занятие. В сети показали фото котов во время этого страшного для них занятия.

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