Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты



В сети показали прекрасные снимки рыжей кошки по кличке Котлета. Ее снимает хозяйка, фотограф Кристина Макеева. Любимицу она называет своей Красной Музой.

Кошке почти 6 лет. 5,5 из которых она работает вдохновительницей и профессиональной моделью, шутит автор о Котлете на сайте Boredpanda.

2 года назад она уже выставляла свои работы. Сейчас насобирала подборку новых фотографий о жизни своей кошки.

Фото: boredpanda.com

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Коты способны самостоятельно очищать свою шерсть. Именно для этого они постоянно и вылизываются. Однако в некоторых случаях купать котов все же необходимо, хотя для них это и ненавистное занятие. В сети показали фото котов во время этого страшного для них занятия.