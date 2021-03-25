Рыболовное судно перевернулось с 8 членами экипажа на борту

В Норвегии перевернулось российское рыболовное судно "Мелькарт" с 8 членами экипажа на борту.
Подробностями поделилось российское РБК.
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"Судно стояло в доке, при выходе перевернулось. Экипаж поселили в домиках на берегу", - сообщили в Мурманском морском спасательно-координационном центре.
Команда состоит из 26 человек, 8 из которых находились на борту "Мелькарт". Пострадавших нет.
Решается вопрос о возвращении части экипажа в Россию.
В Черном море затонул сухогруз Volgo Balt 179 с украинскими моряками. На борту судна находились 13 членов экипажа, из которых 12 мужчин и женщин - граждане Украины.
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