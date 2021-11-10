Рыбаку удалось отбиться от крокодила палкой и карманным ножом

Рыбаку повезло остаться в живых после того, как крокодил затащил его в реку / Getty Images

В Австралии рыбаку повезло остаться в живых после того, как он отчаянно отбился карманным ножом от гребнистого крокодила, когда тот тащил его в реку.

Рыбак, 60 лет, ловил рыбу на берегу отдаленной части реки Мак-Айвор, недалеко от городка Хоуп-Вейл, 3 ноября, когда на него напал хищник. Об этом пишет Daily Mail.

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Заметив быка рядом с местом, где мужчина хотел бросить удочку, рыбак погнал животное прочь, но не заметил, как на него напал голодный крокодил. Рептилия начала тащить мужчину за ногу в реку.

Мужчине сначала удалось схватить ветку мангрового дерева, чтобы отбиться от хищника. Затем ранить его карманным ножом, ударив несколько раз в голову. Когда рептилия раскрыла пасть, рыбаку удалось убежать. Пострадавший затем поехал в больницу. Доктора сказали, что состояние мужчины стабильное. Мэр городка сказал, что мужчине повезло выжить.

Эксперты Департамента окружающей среды считают, что крокодила привлек бык.

Гребнистый крокодил – самый крупный представитель своего рода, а также самый большой прибрежный хищник. Самцы могут достигать семи метров при массе до двух тонн. Регулярно вырастают до пяти метров. Могут жить в солёной воде, но, как правило, обитают в мангровых болотах, дельтах, лагунах и в нижнем течении рек. Живут в Индии, Юго-Восточной Азии, и Австралии. Взрослые самцы охотятся на крупных животных. Иногда нападают на человека.

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