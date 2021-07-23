Рядом с Белым домом началась стрельба: есть раненые

В Вашингтоне, округ Колумбия, произошла перестрелка на перекрестке в 2 км от Белого дома.

Двое людей получили ранения, сообщает полиция в Twitter. Пострадавших доставили в местную больницу.

"Инцидент произошел на перекрестке 14-й авеню и улицы Риггс в оживленном районе", - говорится в сообщении.

Очевидцы насчитали до 30 выстрелов. Задержать стрелка не удалось. Полиция разыскивает мужчину на черном автомобиле с местными номерами в лаймовом свитере.

Фото: Reuters

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В Киеве возле жилого дома по ул. Искровской произошла стрельба. Мужчина в неадекватном состоянии из автомата начал стрелять себе в ногу. На место происшествия прибыли правоохранители и врачи скорой. Соответствующее видео распространили в сети.