Рвота кита может принести женщине более четверти миллиона долларов

В Таиланде 49-летняя Сирипорн Ниамрин нашла воскообразный семикилограммовый камень с неприятным рыбным запахом.

Твердую массу женщина 500 м тащила домой в надежде, что сможет продать ее и заработать немного денег, сообщает Mirror.

Находка оказалась китовой рвотой, которая также известна под названием серая амбра. Это вещество невероятно ценно для парфюмеров благодаря способности надолго сохранять запахи и действовать как афродизиак.

Фото: ViralPress

Серую амбру производят желчные протоки кашалотов, к тому же только самцов, для облегчения прохождения крупных или острых предметов. Киты извергают ее в виде слизи, которая затвердевает и плавает на поверхности океанических вод.

7 кг китовой рвоты можно продать примерно за $260 тыс., а это около 7,2 млн грн.

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Более 80 ароматов сочетаются в духах Chanel N°5. В частности, бергамот, лимон, ирис, корень фиалки, жасмин, ландыш, роза, амбра из жкт кашалота, сандаловое дерево, пачули, мускус, ваниль, дубовый мох. Но главную роль играют искусственные соединения-альдегиды. Благодаря им запах такой крепкий, что хватает и капли духов.